Фигуристы Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в Сочи

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СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не смогут продолжить выступление на контрольных прокатах в Сочи, причиной стала простуда Букина. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Свинин.
В субботу фигуристы выступили с короткой программой.
"Почувствовал себя плохо еще накануне, но очень хотел выступить с произвольной программой. В итоге доктор не рекомендовал ему выступать сегодня", - сказал Свинин.
Степанова и Букин - бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года в Стокгольме.