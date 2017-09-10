Фигуристы Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в Сочи

СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не смогут продолжить выступление на контрольных прокатах в Сочи, причиной стала простуда Букина. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Свинин.

В субботу фигуристы выступили с короткой программой.

"Почувствовал себя плохо еще накануне, но очень хотел выступить с произвольной программой. В итоге доктор не рекомендовал ему выступать сегодня", - сказал Свинин.

Степанова и Букин - бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года в Стокгольме.