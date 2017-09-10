Манчини: футболисты "Зенита" играли медленно в первом тайме матча с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Зенит" в первом тайме матча чемпионата России с "Динамо" играли медленно и не могли создать возможности забить гол, в этом заключалась проблема команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Роберто Манчини.

В воскресенье "Зенит" в матче девятого тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0.

"Я сказал бы, что у нас была проблема в первом тайме, потому что мы были медленные и не могли найти возможности, чтобы создавать моменты", - сказал Манчини.

После девяти туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Динамо" располагается на 11-м месте с девятью очками.