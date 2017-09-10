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"Евпатория" разгромила ялтинский "Рубин" в матче чемпионата Крыма по футболу

Спорт
10 сентября, 20:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" со счетом 6:1 выиграл на выезде у ялтинского "Рубина" в матче четвертого тура чемпионата Крыма по футболу.

В составе гостей дважды отличились Николай Хомич (4-я и 45-я минуты) и Длявер Нуридинов (28, 81), также голами отметились Назим Эюпов (71) и Дмитрий Матвиенко (90). У хозяев один мяч забил Сергей Дзодзиев (41).

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В заключительном матче тура "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле победила феодосийскую "Кафу" со счетом 2:1. Голы у хозяев забили Яков Эрлих (16) и Сергей Мельник (75, с пенальти). У гостей мяч на счету Георгия Березова (45).

В субботу футбольный клуб "ТСК-Таврия" (Симферополь) выиграл дома у керченского "Океана" со счетом 2:0, а "Севастополь" на выезде (4:3) у "Кызылташа" (Бахчисарай).

После четырех туров на первом месте идет "Евпатория" - 12 очков, далее следуют "Севастополь" (12), "ТСК- Таврия" (10), "Крымтеплица" (5), "Океан" (4), "Кызылташ" (3), "Кафа" (0) и "Рубин" (0).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".

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