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Визит делегации УЕФА в Крым переносится на начало октября

Спорт
9 сентября, 12:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, сентября. /ТАСС

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что перед визитом на полуостров делегация УЕФА посетит Украину

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Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха

© Артем Коротаев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Крым планируется в начале октября 2017 года. Об этом рассказал ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Ранее Ветоха сообщал, что делегация специального комитета УЕФА была намерена посетить Крым с 10 по 20 сентября.

"Перенос визита связан с внеочередным конгрессом УЕФА, который пройдет 20 сентября в Швейцарии. В этой связи их приезд ожидаем в начале октября. Возглавит делегацию, как и планировалось, директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович", - сказал Ветоха.

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В Крыму члены делегации осмотрят места, которые предполагаются для обустройства футбольных полей, после чего будет принято решение о выделении финансирования со стороны УЕФА.

"Нам бы хотелось, чтобы все, что было заявлено со стороны УЕФА по развитию крымского футбола, воплотилось в жизнь. Речь идет о миллионе евро, который выделяется на Крым. Мы предложим, со своей стороны, как мы видим расходование этих средств, а они уже будут принимать решение", - отметил он.

Ветоха также сообщил, что перед визитом на полуостров делегация УЕФА посетит Украину. "Была речь о том, что перед визитом в Крым делегаты посетят и Украину, а потом на автомобилях приедут к нам", - сказал он.

В Крыму планируется обустроить четыре футбольных поля

Ранее Ветоха сообщал ТАСС, что в Крыму определились с местом расположения футбольных полей. Это будут четыре полноценных профессиональных футбольных поля размером 110х70 метров в поселке Ленино, Симферополе, Севастополе и Джанкое. Строительство будет проводиться на условиях софинансирования. Часть средств будет выделяться из местного бюджета, УЕФА профинансирует приобретение искусственного покрытия для полей.

Сумма в €1 млн, которую УЕФА планирует выделить КФС на развитие футбола, предполагают распределить следующим образом: €900 тыс. будут потрачены на приобретение искусственного газона, а €100 тыс. - на обучение крымских тренеров и судей.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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