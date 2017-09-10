Плодотворное начало олимпийского сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристов

СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по фигурному катанию завершила открытые предсезонные прокаты в Сочи на арене "Шайба", основной целью которых стал просмотр новых программ команды на олимпийский сезон.

В мероприятиях приняла участия практически вся сборная образца сезона-2017/18 за исключением еще не восстановившихся после травм олимпийских чемпионов командного турнира Сочи-2014 Ксении Столбовой и Федора Климова, бронзового призера чемпионата мира - 2016 Анны Погорилой и двукратного серебряного призера чемпионатов Европы Максима Ковтуна. Впрочем, все указанные фигуристы приехали в Сочи и участвовали в тренировочных мероприятиях Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), дав возможность специалистам оценить их форму и работу, проделанную в межсезонье.

Президент ФФККР Александр Горшков после прокатов отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что основную задачу на данном этапе его участники выполнили. "Мы просмотрели новые программы спортсменов, их готовность выступать с ними на публике, - отметил он. - А фигуристы в начале сезона получили все необходимые замечания и советы, с учетом которых продолжат подготовку к предстоящим стартам. В целом в Сочи все плодотворно поработали".

Также Горшков подчеркнул, что спортивная форма фигуристов на данном этапе разная, поскольку и задачи у них разные - кому-то выступать в ближайшие недели, кто-то имеет возможность не форсировать тренировки.

Уже 21-23 сентября в Братиславе пройдет Мемориал Андрея Непелы, где предстоит выступить многим участникам сочинских прокатов, в том числе и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, к которой было приковано самое пристальное внимание и специалистов, и зрителей, которые предпочли уходящим жарким дням под сочинским солнцем лед олимпийской арены "Шайба".

Медведева не боится философствовать на льду

Сильнейшая представительница женского одиночного катания в мире двух последних лет представила на суд публики две новые программы. При этом фигуристка отметила - и короткая, и произвольная программы наделены серьезным философским смыслом. Первая рассказывает о чистоте человеческой души, о ее состоянии, о поисках в момент смерти, вторая - о трудности первого шага в жизни каждого человека и вере, помогающей преодолеть страх первого препятствия.

"Просто я повзрослела", - объяснила фигуристка в разговоре с ТАСС свои программы, которые, несмотря на их неизменную сложность, также "повзрослели". Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе решили перенести большую часть прыжковых элементов во вторую половину программ, что может повысить баллы за их исполнение. Но первый прокат не удовлетворил спортсменку, Медведева назвала свое исполнение далеким от идеального, отметив, что выступления должны быть чистыми и улучшаться от старта к старту.

Планов на Игры-2018 спортсменка не строит, во всяком случае на неизменный вопрос журналистов по олимпийским перспективам в очередной раз ответила однозначно: "Вопросы об Олимпиаде я не комментирую". Также немногословна и еще одна воспитанница Этери Георгиевны вчерашняя юниорка Алина Загитова. Хотя своими программами, во всяком случае их технической составляющей, она заставила говорить о себе по-взрослому большинство видевших ее прокаты в Сочи.

Нельзя не отметить и преобразившуюся Елизавету Туктамышеву, чемпионку мира 2015 года, а также неизменную любимицу публики Елену Радионову. И, безусловно, Марию Сотскову, впервые ворвавшуюся в тройку призеров на последнем чемпионате России в Челябинске.

Классика всегда в цене

Пофилософствовать на льду в нынешнем сезоне, в отличие от Медведевой, решились немногие - большинство фигуристов перед Олимпиадой сделало ставку на классику. Впрочем, вновь в творческом поиске дуэт олимпийских чемпионов Сочи в командном турнире в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В предыдущих сезонах они изображали то пару сумасшедших, то разрушительную страсть Анны Карениной, но теперь одна из самых опытных российских танцевальных пар решилась в произвольной программе показать любовь юноши и слепой девушки.

Боброва рассказала, что к третьей Олимпиаде в карьере спортсмены доросли до нового вызова, коим и является новая программа. Проживать новый образ им помогает хореограф Раду Поклитару и фильм "Запах женщины" с нашумевшим танго слепого полковника разведки в отставке в исполнении Аль Пачино.

Впервые на публике в Сочи свои программы представили Елена Ильиных и ее новый партнер Антон Шибнев, предыдущий - Руслан Жиганшин - несколькими месяцами раньше решил завершить карьеру. Ильиных и Шибнев работают вместе всего два месяца, но за это время успели уже немало сделать.

Эмоциональный, яркий прокат произвольной программы удался дуэту Виктория Синицина и Никита Кацалапов, хотя в короткой им, по собственному признанию, предстоит еще немало работы.

В мужском катании к сложившемуся составу, в который свои имена уже вписали старожил сборной Сергей Воронов, а также Михаил Коляда и Максим Ковтун, пропустивший прокаты, в строй взрослых встал вчерашний юниор Дмитрий Алиев. Каждый из спортсменов, безусловно, будет пробиваться в состав сборной на Игры в Пхенчхане.

Что же касается спортивных пар, то пока на льду в Сочи доминировали воспитанники школы Нины Мозер Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Столбова и Климов, хотя и не участвовали в прокатах, каждый день выходили на тренировки на лед "Шайбы".

Липницкая поставила точку

В первый день прокатов в Сочи 9 сентября стало известно - олимпийская чемпионка командного турнира 2014 года Юлия Липницкая прилетела в столицу Игр-2014, чтобы поставить окончательную точку в своей спортивной карьере - фигуристка написала официальное заявление о выводе ее из состава сборной страны. Как ранее стало известно ТАСС, решение об окончании карьеры спортсменка приняла в апреле нынешнего года.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник, присутствовавший на прокатах, пока рано кого-то выделять, хвалить или ругать.

"Короткая программа у многих получалась лучше, чем произвольная. Но выделять кого-то сейчас не имеет смысла. Главное, мы увидели проблемы и нюансы, над которыми нужно поработать. Работа идет, а прокаты стали одним из этапов тренировочного процесса", - подчеркнул Лакерник.