Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Хорватии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 101:78.

Самым результативным игроком российской команды стал атакующий защитник Алексей Швед, оформивший дабл-дабл (27 очков и 12 передач).

В четвертьфинале сборная России 13 сентября сыграет с командой Греции. В других четвертьфиналах немцы сыграют с испанцами, словенцы - с латвийцами, итальянцы - с сербами.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.