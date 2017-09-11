Против Шведа нет приема: сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу разгромила команду Хорватии со счетом 101:78 в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира. Лучшим игроком матча стал защитник россиян Алексей Швед.

Российская сборная продолжает удивлять болельщиков и спортивную общественность со знаком "плюс". Подопечные Сергея Базаревича дошли уже до четвертьфинала, тогда как на двух предыдущих европейских первенствах команда не смогла даже выйти из группы. Именно выход из группы был задачей- минимум для сборной на нынешнем турнире, с чем она справилась без особых проблем, одержав четыре победы в пяти матчах. Но теперь, похоже, российские баскетболисты вошли во вкус и не намерены останавливаться на достигнутом.

Настоящим лидером сборной на этом турнире стал Швед. Атакующий защитник "Химок" не боится брать игру на себя в нужные моменты матча и ведет команду за собой. Так случилось и в игре с хорватами: Швед стал самым результативным игроком в составе российской команды, набрав 27 очков и сделав 12 передач. Благодаря этому россиянин вышел в лидеры турнира по средней результативности за матч - 23,7 очка, следом за ним располагаются немец Деннис Шредер (23,2) и хорват Боян Богданович (22,5).

Сам же Швед свои успехи оценивает скромно. "Сегодня все игроки команды сыграли здорово, а не только я, - сказал он ТАСС после встречи. - Если вы считаете, что я провел лучший матч на турнире - хорошо, оценивать мою игру журналистам. Я же надеюсь, что лучшая игра на турнире у меня впереди".

По мнению главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, в матче против хорватов российская сборная показала лучший баскетбол на турнире и за последние годы. "Сборная убедила, что мы способны на многое, но в этом она убедила бы, даже если бы проиграла команде Хорватии, - сказал Кириленко. - Мы показываем отличный баскетбол. У нас правильный подход к тому, что такое сборная страны".

Форвард сборной России Андрей Воронцевич считает, что хорваты недооценили российскую сборную. "Они думали, что затопчут нас, но ошиблись: против русского духа мало кто может устоять", - сказал Воронцевич.

"О греках пока не думаю"

В четвертьфинале 13 сентября сборная России сыграет с командой Греции, которая в 1/8 финала оказалась сильнее команды Литвы. В случае успеха в полуфинале подопечные Базаревича сыграют с победителем встречи Италия - Сербия.

"О греках я пока что не думаю, - сказал Базаревич. - Надо пережить эмоции еще от этого матча. Готовиться к четвертьфиналу начнем в понедельник".

"Главное, что мы вышли в четвертьфинал. И очень уж не хотелось домой. Греков еще не изучили - этим будем заниматься завтра", - отметил Швед.

Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Турнир завершится 17 сентября.