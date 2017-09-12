Определены страны - участники четвертого Кубка президента по самбо в Лондоне

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Определены страны - участники четвертого розыгрыша Кубка президента по самбо, который пройдет 30 сентября в Лондоне. В турнире примут участие восемь сборных - России, США, Великобритании, Кипра, Голландии, Мексики, а также две отдельные команды Англии и Шотландии, сформированные по итогами национальных чемпионатов. Об этом ТАСС сообщил директор турнира Андрей Мошанов.

"Состав участников определен, место проведения - спорткомплекс университета Восточного Лондона, центр баскетбольной федерации Великобритании, построенный к Олимпиаде 2012 года, - рассказал Мошанов. - Определены и участники турнира по боевому самбо "Большой шлем", который традиционно проходит в рамках Кубка президента в четырех весовых категориях, заявлено несколько очень интересных бойцов с солидным послужным списком в самбо и ММА".

"Большой шлем" пройдет в четырех весовых категориях (62, 74, 82, и 100 кг). На участие в турнире подали заявки американец Джонсон Джажоут - призер этапа Кубка мира и Международного турнира памяти Харлампиева, Мэттью Колокхун (Ямайка) - победитель нескольких турниров ММА в США, а также призер Панамериканского чемпионата по самбо Гильермо Торрес Сервантес (Мексика), являющийся победителем нескольких турниров ММА. Россию в этом турнире представят самбисты Новосибирска.

Впервые идея проведения Кубка президента по самбо была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского Содружества Лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.

Главный приз турнира - переходящий кубок, инкрустированный драгоценными камнями и весящий почти 10 кг. Команда России дважды завоевывала главный приз. Агентство ТАСС традиционно является генеральным информационным партнером турнира.