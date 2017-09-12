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Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу

Спорт
12 сентября, 20:31 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 12, сентября. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков

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Баскетболисты сборной Испании

Баскетболисты сборной Испании

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 84:72 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков. В команде Германии наилучшие показатели у разыгрывающего защитника Денниса Шредера (27).

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между сборными Словении и Латвии. Встреча 1/2 финала состоится 14 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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