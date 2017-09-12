Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 84:72 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков. В команде Германии наилучшие показатели у разыгрывающего защитника Денниса Шредера (27).

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между сборными Словении и Латвии. Встреча 1/2 финала состоится 14 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.