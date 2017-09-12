Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал Евробаскета

Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 PlusЭкономика и бизнес 12 сентября, 23:48
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель" в матче Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:47
"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:47
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:36
Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 12 сентября, 23:28
Капранова: города Сибири и Дальнего Востока могли бы принять Спартакиаду учащихсяСпорт 12 сентября, 23:15
Apple презентовал флагман iPhone XЭкономика и бизнес 12 сентября, 23:09
FIS: препятствий для проведения в России соревнований по лыжному спорту не существуетСпорт 12 сентября, 22:42
Apple представила новый iPhone 8 с функцией беспроводной зарядкиЭкономика и бизнес 12 сентября, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении одержала победу над командой Латвии со счетом 103:97 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис, набравший 34 очка.
В полуфинале сборная Словении 14 сентября сыграет с командой Испании.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.