Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении одержала победу над командой Латвии со счетом 103:97 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис, набравший 34 очка.

В полуфинале сборная Словении 14 сентября сыграет с командой Испании.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.