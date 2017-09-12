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Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал Евробаскета

Спорт
12 сентября, 23:28 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 12, сентября. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис, набравший 34 очка

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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении одержала победу над командой Латвии со счетом 103:97 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис, набравший 34 очка.

В полуфинале сборная Словении 14 сентября сыграет с командой Испании.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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