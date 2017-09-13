Демченко: российский санный спорт нуждается в поддержке отечественной промышленности

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники показывают высокие результаты на мировом уровне и достойно конкурируют со сборной Германии, несмотря на то, что немцы обладают всеми возможностями для собственного производства высококачественного инвентаря. Главный тренер сборной России Альберт Демченко в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что надеется на более активную поддержку отечественной промышленности высоких технологий.

"Хотелось бы, конечно, чтобы отечественная промышленность больше помогала нашему виду спорта в производстве высококачественного инвентаря, - признался Демченко. - Пытаемся сейчас наладить тесный контакт с Министерством промышленности и торговли РФ, чтобы оно нас как-то поддержало и обратило внимание на развитие индустрии именно для спорта высших достижений".

"Продукции для массового спорта сейчас выпускается немало, но это другая область производства - менее наукоемкая, - заметил собеседник ТАСС. - Для производства же нашего инвентаря нужны высокие технологии. Большое количество научных исследований приходится делать перед тем, как сделать инвентарь, который по своим характеристикам не будет уступать зарубежному. Та же Германия вкладывает большие деньги в науку и разработку инвентаря для спорта высших достижений".

Главный тренер отметил, что самые большие сложности возникают в изготовлении полозьев. "Хорошо, что нам очень помогает Чусовской металлургический завод, сейчас мы заказали им партию новых полозьев. Завод имени Калинина в Санкт-Петербурге тоже сотрудничает с нами", - сказал Демченко.

"Хотелось бы иметь свой хороший станок для заточки полозьев. Может быть, даже для двух федераций - саней и бобслея со скелетоном. В Минпромторг России я выходил с предложением организации такого предприятия для спорта высших достижений, но пока ничего из этого не получилось. Существует много юридических тонкостей, которые нужно предварительно решить", - подытожил главный тренер.