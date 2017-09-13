Макрон: Франции необходимо мобилизовать все силы для проведения ОИ-2024

ТАСС, 13 сентября. Выбор Парижа столицей проведения летних Олимпийских игр 2024 года является победой всей Франции, стране необходимо мобилизовать все силы для их успешного проведения. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит агентство France-Presse.

Члены МОК в среду во время 131-й сессии организации в Лиме утвердили Париж и Лос-Анджелес организаторами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно.

"Мы только что узнали хорошие новости, и я хотел бы порадоваться вместе с вами, - сказал Макрон. - Это наша победа, в течение следующих семи лет открывается новая страница, нужно мобилизовать всю страну, все спортивные федерации".

Он добавил, что приветствует этот успех и считает право провидения Игр огромной возможностью, которая представилась Франции для трансформации всей страны, повышения ее международной привлекательности, активизации территорий и укрепления места спорта во всей Франции.

Париж в третий раз в истории примет Олимпийские игры.