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Определено время начала матчей сборной России по футболу с командами Южной Кореи и Ирана

Спорт
14 сентября, 14:20 UTC+3 ТАСС

Игра с южнокорейцами на "ВЭБ-Арене" начнется 7 октября в 17:00 мск, с иранцами 10 октября на "Казань-Арене" - в 19:00

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Игроки сборной России Антон Миранчук, Виталий Шахов, Дмитрий Тарасов, Далер Кузяев и Алексей Миранчук (слева направо) в товарищеском матче с "Динамо"

Игроки сборной России Антон Миранчук, Виталий Шахов, Дмитрий Тарасов, Далер Кузяев и Алексей Миранчук (слева направо) в товарищеском матче с "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Встреча между сборными России и Южной Кореи по футболу пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 17:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Еще один товарищеский матч российской команды - против сборной Ирана - пройдет 10 октября на "Казань-Арене" и начнется в 19:00 мск.

О том, что российские футболисты проведут два подготовительных матча с командами Ирана и Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018, стало известно 8 сентября.

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