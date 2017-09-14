Определено время начала матчей сборной России по футболу с командами Южной Кореи и Ирана

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ТАСС, 14 сентября. Встреча между сборными России и Южной Кореи по футболу пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 17:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Еще один товарищеский матч российской команды - против сборной Ирана - пройдет 10 октября на "Казань-Арене" и начнется в 19:00 мск.
О том, что российские футболисты проведут два подготовительных матча с командами Ирана и Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018, стало известно 8 сентября.