Бебето: сборная России становится лучше, в ее составе есть хорошие футболисты

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу стала сильнее, в ее составе есть хорошие игроки, которые еще не полностью себя проявили. Об этом журналистам заявил чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето.
"Надеюсь, чемпионом мира станет Бразилия, хотя команды Германии и Испании поборются за победу. Буду я болеть и за сборную России. Она становится лучше, в ее составе есть хорошие игроки. Думаю, эта команда себя еще не полностью проявила. Но у нее есть есть время качественно подготовиться к турниру", - сказал Бебето после церемонии старта тура кубка мира, которая прошла на московском стадионе "Лужники".
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.