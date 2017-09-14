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Принципы отбора в олимпийскую команду лыжников будут опубликованы в конце сентября

Спорт
14 сентября, 17:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

14 сентября состоялось очередное заседание президиума Федерации лыжных гонок России

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласит в конце сентября принципы отбора в сборную России для участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.

14 сентября состоялось очередное заседание президиума ФЛГР, на котором в первую очередь рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к олимпийскому сезону. Планировалось, что члены президиума утвердят принципы отбора в олимпийскую сборную.

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"Принципы отбора в олимпийскую команду выработаны уже давно и не претерпят изменений перед Пхенчханом, - сказал Крянин. - Они не были озвучены сегодня по той причине, что Александром Грушиным и другими специалистами было предложено ввести очковую систему, чтобы отбор выглядел более открытым и демократичным. Все с этим согласились, к концу сентября они будут озвучены. После этого любой, даже далекий от лыж человек сможет понять, почему на Олимпиаду поехал этот российский спортсмен, а не какой-то другой".

"При отборе на Олимпиаду будут учитываться результаты, показанные как на международных соревнованиях, так и на внутрироссийских стартах. Просто каждый результат будет оцениваться определенным количеством баллов. Мы никого не хотим сбрасывать со счетов. Люди, которые находятся сейчас не на централизованной подготовке, а тренируются за свой счет или счет регионов, должны иметь возможность отобраться в национальную олимпийскую команду", - подытожил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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