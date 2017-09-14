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Ульяновск подписал соглашение о подготовке к форуму "Россия - спортивная держава"

Спорт
14 сентября, 18:01 UTC+3 ТАСС

В рамках форума также пойдет международная выставка "Современный спорт: инновации и перспективы" - крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли

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ТАСС, 14 сентября. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор АНО форум "Россия - спортивная держава" Алексей Степанов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения форума. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов форума.

В четверг в Ульяновске состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума. "Для Ульяновской области проведение данного мероприятия - большой подарок со стороны руководства страны, - сказал Морозов. - Ведь это событие - главное в жизни всего российского и международного спорта. До его открытия осталось около 140 дней, с одной стороны - это много, с другой стороны - нам предстоит проделать огромную работу, чтобы форум в Ульяновской области прошел на самом высоком уровне".

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Форум "Россия - спортивная держава" состоится 31 января - 2 февраля в Ульяновской области. Программа мероприятия включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов - развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

В рамках форума также пойдет международная выставка "Современный спорт: инновации и перспективы" - крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли. Гостям выставки будут представлены технологические новинки индустрии спорта, спортивное оборудование, инвентарь, одежда, обувь, аксессуары, спортивное питание.

Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и зарубежных стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.

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