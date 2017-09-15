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Глава FIS: политическая ситуация негативно влияет на продажи билетов на Олимпиаду-2018

Спорт
15 сентября, 9:06 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По мнению президента Международной федерации лыжного спорта, в настоящее время делается все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Игр в Пхенчхане

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Джанфранко Каспер

Джанфранко Каспер

© EPA/PATRICK SEEGER

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кризис на Корейском полуострове негативно влияет на ход продаж билетов на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

"Мы знаем, что продажи билетов, в особенности за пределами Южной Кореи, идут не лучшим образом. На это оказывает влияние и политическая ситуация - немного туристов хотят приехать из других стран. Но мы и не ожидали, что в Южной Корее увидим заполненные трибуны, поскольку это не лыжная страна", - сказал Каспер.

"Во время Олимпиады это должно быть самое безопасное место в мире. Считаю, что на сегодня делается все необходимое для обеспечения безопасности Игр", - добавил он.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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