Фазель: участие в ОИ-2022 будет одним из пунктов коллективного соглашения НХЛ

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Участие в Олимпиаде 2022 года станет одним из пунктов коллективного соглашения профсоюза игроков и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обсуждение которого начнется в сентября 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, что не позволит игрокам лиги принять участие в Играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

"Думаю, что этому вопросу [участия в Олимпиаде-2022] будет уделено внимание в новом коллективном соглашении, переговоры по которому начнутся в сентябре 2020 года. Думаю, что участие в Играх в Пекине будет одним из пунктов переговоров", - сказал Фазель.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.