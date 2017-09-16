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Канадская федерация шахмат осудила действия организаторов КМ за конфликт с Ковалевым

Спорт
16 сентября, 11:25 UTC+3 ТАСС

Организаторы Кубка мира не допустили Антона Ковалева до третьего тура из-за шорт

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шахматы

шахматы

© EPA/THOMAS DELLEY

ТАСС, 16 сентября. Канадская федерация шахмат направила письмо в Международную федерацию шахмат (FIDE), осудив действия организаторов Кубка мира, которые не позволили Антону Ковалеву провести партию третьего тура в шортах. Текст письма опубликован на сайте FIDE.

За несколько минут до начала партии против израильтянина Максима Родштейна Ковалев появился в зале в шортах, в которых он выступал и в первых двух турах. Председатель апелляционной комиссии Кубка мира Зураб Азмайпарашвили сделал канадцу замечание, попросив его одеться в соответствии с дресс-кодом. Ковалев вышел и больше не появился в зале. В результате канадцу было зачтено поражение в партии с израильтянином.

"Канадская федерация шахмат самым решительным образом протестует против оскорбительного отношения к Ковалеву со стороны организаторов турнира. Речь не о том, что дресс-код для шахматистов на мероприятиях FIDE применяется нечетко и непоследовательно. Проблема заключается в том, что Азмайпарашвили оскорблял и угрожал нашему шахматисту за несколько минут до начала партии третьего тура. Такое поведение явно нарушает правила и нормы FIDE", - сказано в письме.

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"Канадская федерация будет подавать официальную жалобу в комитет по этике FIDE и стремиться к тому, чтобы Азмайпарашвили не смог больше находиться в игровом зале на соревнованиях в будущем", - также отмечено в заявлении.

На данное письмо ответил заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос. "Правила, касающиеся появления игроков на главных соревнованиях, четко обозначены: все шахматисты должны быть одеты подобающим образом для сохранения имиджа шахмат перед спонсорами. Азмайпарашвили является руководителем команды, которая за последние пять лет привлекла в шахматы более 14 миллионов долларов, понимаете, насколько лучше был бы развит наш спорт во всем, если бы в шахматах было больше таких людей, как он. Это не означает, что организаторы соревнований не должны нести ответственность за свои действия: в FIDE есть правила и процедуры, позволяющие спортсменам обжаловать любые действия или решения любого официального представителя организации", - заявил Макропулос.

25-летний Ковалев обыграл в первом круге американского шахматиста Варужана Акопяна, а во втором - бывшего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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