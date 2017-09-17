Российский боксер Ковалев подтвердил смену тренера

ТАСС, 17 сентября. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев прекратил сотрудничество с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Слова Ковалева приводит портал Boxingscene.

"За все время, что я работал с Джексоном, он ничего мне не дал, - сказал 34-летний россиянин. - Я не чувствовал, что он помогает мне на ринге. Он хороший парень, но как специалист он мне не подходит".

Ранее Джексон сообщил, что больше не планирует работать со спортсменом.

Ближайший поединок российский боксер проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.