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Российский боксер Ковалев подтвердил смену тренера

Спорт
17 сентября, 18:31 UTC+3 ТАСС

Ближайший поединок спортсмен проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 17 сентября. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев прекратил сотрудничество с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Слова Ковалева приводит портал Boxingscene.

"За все время, что я работал с Джексоном, он ничего мне не дал, - сказал 34-летний россиянин. - Я не чувствовал, что он помогает мне на ринге. Он хороший парень, но как специалист он мне не подходит".

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Ранее Джексон сообщил, что больше не планирует работать со спортсменом.

Ближайший поединок российский боксер проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.

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