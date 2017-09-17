"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии

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ТАСС, 17 сентября. "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Голы забили Антонио Валенсия (4-я минута), Генрих Мхитарян (84), Ромелу Лукаку (90). Антони Марсьяль на 90-й минуте реализовал пенальти.
Этот матч стал первым против МЮ для нападающего "Эвертона" Уэйна Руни после перехода из манчестерского клуба. Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год.
"Манчестер Юнайтед" занимает второе место с 13 очками, "Эвертон" - 18-е с четырьмя очками.
В следующем матче 23 сентября "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с "Саутгемптоном", "Эвертон" примет "Борнмут".