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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии

Спорт
17 сентября, 20:10 UTC+3 ТАСС

Этот матч стал первым против МЮ для нападающего "Эвертона" Уэйна Руни после перехода из манчестерского клуба

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Форвард "Эвертона" Уэйн Руни (слева) и полузащитник МЮ Неманья Матич

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни (слева) и полузащитник МЮ Неманья Матич

© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 17 сентября. "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

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Голы забили Антонио Валенсия (4-я минута), Генрих Мхитарян (84), Ромелу Лукаку (90). Антони Марсьяль на 90-й минуте реализовал пенальти.

Этот матч стал первым против МЮ для нападающего "Эвертона" Уэйна Руни после перехода из манчестерского клуба. Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место с 13 очками, "Эвертон" - 18-е с четырьмя очками.

В следующем матче 23 сентября "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с "Саутгемптоном", "Эвертон" примет "Борнмут".

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