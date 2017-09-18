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Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018

Спорт
18 сентября, 13:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту считает это недобросовестной конкуренцией и попытками оказать давление на Россию и МОК

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Не стоит обращать внимание на попытки антидопинговых организаций отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В понедельник стало известно, что еще двенадцать национальных антидопинговых агентств поддержали призыв отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала.

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"Это попытки оказать давление на Россию и Международный олимпийский комитет, это недобросовестная конкуренция, - считает Дегтярев. - Уверен, что спортсмены стран, чьи антидопинговые агентства пытаются неспортивными методами оказывать давление на Россию, не поддержали бы подобное. Потому что без российских спортсменов никакой спорт в принципе не является полноценным, это признают все. Поэтому нам обращать на это внимание не надо, эти национальные антидопинговые агентства превышают свои полномочия".

14 сентября по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), прошедшей в Денвере (США, штат Колорадо), главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Играх-2018. Заявление подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США, которые при этом не против выступления ряда россиян на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле. К 18 сентября количество глав антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также поддержали агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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