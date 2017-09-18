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Хурцилава: Соткилава был талантливым футболистом и знатоком спорта

Спорт
18 сентября, 15:42 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Оперный певец, народный артист СССР Соткилава скончался в понедельник на 81-м году жизни

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Муртаз Хурцилава

Муртаз Хурцилава

© ИТАР-ТАСС/Архив

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава был талантливым футболистом и большим знатоком спорта. Об этом ТАСС заявил бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртаз Хурцилава.

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Умер оперный певец Зураб Соткилава

Соткилава скончался в понедельник на 81-м году жизни.

Хурцилава не застал Соткилаву в тбилисском "Динамо", куда пришел в 1961 году. "От моих старших товарищей по "Динамо" я многое знал о Зурабе, о том, что он был талантливым футболистом, как он хорошо играл за нашу команду и юношескую сборную Грузии в конце 1950-х годов", - сказал 74-летний Хурцилава.

Из-за травмы Соткилаве в молодом возрасте пришлось уйти из футбола. "Ему прочили хорошую спортивную карьеру, но травма вынудила Зураба оставить футбол и целиком посвятить себя оперному искусству", - сказал ветеран футбола.

По его словам, во время выступления за тбилисское "Динамо" Соткилава "отличился не только как талантливый футболист, но и как блестящий исполнитель грузинских народных песен, он до и после матчей подбадривал игроков и создавал им отличное настроение".

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Хурцилава познакомился с Соткилавой в 1964 году в Москве, куда приехал на лечение после травмы. "Потом мы много раз виделись в Москве и Тбилиси, он был не только великим певцом, но и знатоком футбола, доброжелательным и внимательным человеком", - сказал экс-капитан "Динамо" и сборной СССР.

Соткилава - гордость Грузии

Зураб Соткилава - уроженец Грузии, бывший солист Тбилисского театра оперы и балета, с 1974 года - тенор Большого театра. В апреле 2016 года Соткилава по решению президента Грузии Георгия Маргвелашвили был награжден Орденом чести - одной из высших государственных наград страны. В бытность футболистом выступал за сухумское и тбилисское "Динамо", завершил карьеру в 21 год из-за травм.

Хурцилава играл за "Динамо" с 1961 по 1975 год, сборную СССР - с 1964 по 1975 год. С 1972 по 1975 год был капитаном сборной СССР. 25 лет работал тренером в клубах Грузии, в том числе и в тбилисском "Динамо" (1998-99 гг.), был главным тренером молодежной сборной Грузии (1999-2001 гг.), в 2001-2003 годах - ассистентом главного тренера национальной сборной Грузии, с 2010 по 2015 год работал в Федерации футбола республики.

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