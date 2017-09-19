ФИФА: динамика подачи заявок на билеты ЧМ позволяет рассчитывать на полные стадионы

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Динамика поступления заявок на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России позволяет рассчитывать на полную заполняемость стадионов во время турнира. Об этом журналистам сообщил глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер.
Эллер сообщил, что на данный момент подано около одного миллиона заявок на билеты турнира.
"Мы надеемся, что все стадионы будут заполнены. Динамика поступления заявок позволяет нам на это рассчитывать", - сказал он.
Также Эллер напомнил, что подачу заявок на приобретение билетов можно оформить только на сайте fifa.com. Все сторонние ресурсы не являются официальными.
Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.
Для граждан РФ предусмотрена специальная четвертая категория билетов, которые стоят от 1280 рублей.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Игра открытия и финал состоятся в Москве.