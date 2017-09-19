Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Маргарита Пахноцкая, являвшаяся до сегодняшнего дня начальником отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства (РУСАДА), назначена заместителем генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Буквально сегодня назначена на должность заместителя генерального директора Маргарита Андреевна Пахноцкая. Она будет отвечать за международную и антидопинговую деятельность", - рассказал Ганус.

Пахноцкая с 1 июля также является координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства.

Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.