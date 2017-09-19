Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДА

Спорт
19 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Она с 1 июля также является координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Маргарита Пахноцкая, являвшаяся до сегодняшнего дня начальником отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства (РУСАДА), назначена заместителем генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Буквально сегодня назначена на должность заместителя генерального директора Маргарита Андреевна Пахноцкая. Она будет отвечать за международную и антидопинговую деятельность", - рассказал Ганус.

Пахноцкая с 1 июля также является координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства.

Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

Смотрите также

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещения

Свищев: РУСАДА нужно выстроить отношения с антидопинговыми агентствами других стран

РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафонов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
3
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
4
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
5
Центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"
6
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
7
Следствие изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве спортсмена-ходока в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама