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Колобков обсудил с послом Ирана в РФ вопросы взаимодействия в спортивной сфере

Спорт
19 сентября, 19:03 UTC+3 ТАСС

Министр спорта РФ сообщил, что в настоящий момент сборная Ирана еще не определилась с тренировочной базой для размещения национальной команды на ЧМ-2018 по футболу

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Министр спорта России Павел Колобков и посол Ирана в РФ Мехди Санаи провели во вторник встречу в Москве и обсудили вопросы взаимодействия в спортивной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

12 июня команда Ирана досрочно обеспечила себе участие на групповом этапе чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. В начале встречи с Санаи Колобков поздравил с успехом иранских болельщиков.

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"Сборная Ирана узнает своих соперников 1 декабря на жеребьевке финальной части чемпионата мира. Она пройдет в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Это важнейшее событие года для национальных футбольных ассоциаций", - отметил Колобков.

Министр спорта РФ сообщил, что в настоящий момент сборная Ирана еще не определилась с тренировочной базой для размещения национальной команды. "Хочу заверить, что все необходимые пожелания иранских футболистов, тренерского штаба и персонала будут обязательным образом учтены", - добавил он.

Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 10 октября в Казани.

В марте 2017 года Россия и Иран подписали новый документ, являющийся основой развития двусторонних отношений - меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. В настоящее время Минспорт РФ совместно с иранской стороной и спортивными организациями прорабатывают проект плана действий по реализации меморандума, которым предусмотрены организация совместных тренировочных сборов, обучение тренеров по различным видам спорта, обмен опытом в различных областях, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Колобков и Санаи также обсудили детали визита в Россию в октябре текущего года министра спорта и молодежной политики Ирана Масуда Солтанифара.

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