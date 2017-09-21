Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛ

Спорт
21 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее совет директоров КХЛ рекомендовал дисциплинарному комитету лиги разрешить игроку в течение месяца выступать в ВХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Дамир Рыспаев после снятия дисквалификации будет играть в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Торпедо" из Усть-Каменогорска, которое является фарм-клубом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В августе прошлого года Континентальная хоккейная лига наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем". Через три минуты после начала встречи хоккеист начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда.

Смотрите также

Дисквалифицированный хоккеист "Барыса" Рыспаев месяц будет играть в ВХЛ

Хоккеист "Барыса" Рыспаев допущен к участию в соревнованиях под эгидой ФХР

КХЛ бессрочно дисквалифицировала игрока "Барыса" Дамира Рыспаева

15 сентября совет директоров КХЛ рекомендовал дисциплинарному комитету лиги разрешить игроку в течение месяца выступать в ВХЛ. 20 сентября дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ разрешила Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания совета директоров сообщил, что хоккеист сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в ВХЛ не совершит проступков.

"Он сыграл бы в ВХЛ, только был вопрос, в какой команде. Чтобы не играть в "Торпедо", ему надо было расторгнуть контракт, а на это никто не пойдет. Поэтому он там будет играть", - сказал Бабаев.

По мнению агента, Рыспаев по истечении месяца должен вернуться в состав "Барыса". "До этого тренер команды уже говорил, что ждет Рыспаева, чтобы он занял свое место. Просто ему надо подкорректировать свою игру. Тренер, который там работает, знает его давно и знает, как его использовать", - отметил Бабаев.

Ближайший матч усть-каменогорский клуб проведет в четверг против "Ермака".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама