Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Дамир Рыспаев после снятия дисквалификации будет играть в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Торпедо" из Усть-Каменогорска, которое является фарм-клубом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В августе прошлого года Континентальная хоккейная лига наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем". Через три минуты после начала встречи хоккеист начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда.

15 сентября совет директоров КХЛ рекомендовал дисциплинарному комитету лиги разрешить игроку в течение месяца выступать в ВХЛ. 20 сентября дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ разрешила Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания совета директоров сообщил, что хоккеист сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в ВХЛ не совершит проступков.

"Он сыграл бы в ВХЛ, только был вопрос, в какой команде. Чтобы не играть в "Торпедо", ему надо было расторгнуть контракт, а на это никто не пойдет. Поэтому он там будет играть", - сказал Бабаев.

По мнению агента, Рыспаев по истечении месяца должен вернуться в состав "Барыса". "До этого тренер команды уже говорил, что ждет Рыспаева, чтобы он занял свое место. Просто ему надо подкорректировать свою игру. Тренер, который там работает, знает его давно и знает, как его использовать", - отметил Бабаев.

Ближайший матч усть-каменогорский клуб проведет в четверг против "Ермака".