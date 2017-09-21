Смертин будет исполнять обязанности директора "Динамо" на время отпуска Кречетова

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Директор по подготовке резерва московского футбольного клуба "Динамо" Алексей Смертин исполняет обязанности исполнительного директора клуба на время отпуска занимающего эту должность Евгения Кречетова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Ранее в пресс-службе "Динамо" ТАСС сообщили, что Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора клуба. При этом ранее источник в центральном совете Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" сообщил ТАСС, что Кречетов находится в отпуске, после которого будет уволен по собственному желанию.
"Он [Смертин] исполняет обязанности исполнительного директора на время отпуска Кречетова. Если в клубе будут приниматься кадровые решения, связанные с изменениями функциональных обязанностей, мы об этом сообщим специально", - сказал Муравьев.
Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.
С сентября 2013 года он занимал пост советника президента "Динамо", а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.