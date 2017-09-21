Гендиректор: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" в связи с травмой нападающего Кирилла Панченко, которому была сделана операция, будет искать замену в первую очередь среди воспитанников своей академии. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.
27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.
"Это огромная потеря для нас, так как Кирилл - это не только лидер команды по своим игровым качествам, но и лидер в раздевалке. Мы будем пытаться выходить из этой ситуации с учетом как своих финансовых возможностей, так и текущей ситуации на трансферном рынке. Конечно, в первую очередь ориентируемся на своих, в том числе и выпускников Академии имени Яшина", - сказал Муравьев.
Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.