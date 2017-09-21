Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников

Спорт
21 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" в связи с травмой нападающего Кирилла Панченко, которому была сделана операция, будет искать замену в первую очередь среди воспитанников своей академии. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

Смотрите также

Врач: сроки восстановления футболиста Панченко будут определяться во время реабилитации

Футболист "Динамо" Панченко будет прооперирован 20 сентября

Футболист "Динамо" Панченко выбыл до конца года из-за травмы колена

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

"Это огромная потеря для нас, так как Кирилл - это не только лидер команды по своим игровым качествам, но и лидер в раздевалке. Мы будем пытаться выходить из этой ситуации с учетом как своих финансовых возможностей, так и текущей ситуации на трансферном рынке. Конечно, в первую очередь ориентируемся на своих, в том числе и выпускников Академии имени Яшина", - сказал Муравьев.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама