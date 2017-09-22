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"Спартак" объявил о продлении контракта с Глушаковым на три года

Спорт
22 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Новое соглашение игрока с клубом будет действовать до 31 мая 2020 года

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракты с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым, а также с защитником Дмитрием Комбаровым на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Контракты футболистов с нашим клубом продлены до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, в 10 турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых девять раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе "Спартака" Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.

Глушаков перешел в "Спартак" летом 2013 года из московского "Локомотива". В 2017 году в составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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