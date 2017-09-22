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Футболисты Смолов, Промес и Гильерме претендуют на премию "Джентльмен года"-2017

Спорт
22 сентября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Обладатель титула определится в два этапа

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Квинси Промес

Квинси Промес

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты Федор Смолов из "Краснодара" и Маринато Гильерме из столичного "Локомотива", а также голландец Квинси Промес из московского "Спартака" стали номинантами премии "Джентльмен года" 2017 года по версии газеты "Комсомольская правда".

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Также на премию номинированы Артем Ребров, Зе Луиш (оба - "Спартак"), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все - ЦСКА), Александр Кокорин, Юрий Жирков, Доменико Кришито (все - "Зенит", Санкт-Петербург"), Олег Иванов ("Ахмат", Грозный), Магомед Оздоев ("Рубин", Казань), Александр Беленов ("Уфа"), Кирилл Панченко ("Динамо", Москва), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Юрий Газинский ("Краснодар"), Павел Яковлев ("Анжи", Махачкала), Владимир Ильин ("Урал", Екатеринбург), Антон Зоболотный ("Тосно") и Ведран Чорлука ("Локомотив").

Обладатель титула определится в два этапа. Сначала болельщики голосуют на сайте издания, затем из пятерки игроков, набравших наибольшее количество голосов, экспертное жюри выберет победителя. Вручение премии пройдет в начале декабря, победитель по традиции получит смокинг.

Обладателем награды 2016 года стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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