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ФНЛ поможет "Балтике" в юридических вопросах защиты оскорбленного газетой игрока клуба

Спорт
23 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В пятницу калининградская газета "Новые колеса" опубликовала статью с расистским заголовком

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ТАСС, 23 сентября. Футбольная национальная лига (ФНЛ) разделяет возмущение калининградской "Балтики" по поводу оскорбительного заголовка газеты "Новые колеса" в адрес ивуарийского игрока команды Сенина Себаи и готова оказать клубу соответствующую юридическую помощь для защиты спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В пятницу издание выпустило материал с заголовком "Бунт негра против судьи", посвященный матчу ФНЛ между самарскими "Крыльями Советов" и "Балтикой". В этой встрече ивуарийский нападающий Себаи получил за споры с арбитром две желтые карточки за две минуты и был удален с поля. Позднее в пятницу "Балтика" сообщила, что клуб возмущен проявлениями шовинизма и расизма на страницах газеты и подаст в суд на издание.

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"Газета "Новые колеса" позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к "творчеству" которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовую принадлежность. В настоящий момент юристы "Балтики" собирают материалы для обращения в суд. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания", - говорится в заявлении ФНЛ.

Ранее в субботу инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин назвал публикацию калининградской газеты "неудачной провокацией" и выразил мнение, что представители издания должны извиниться перед игроком и клубом за свои высказывания.

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