ПСЖ без Неймара сыграл вничью с "Монпелье", впервые потеряв очки в чемпионате Франции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Монпелье" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Бразильский нападающий гостей Неймар не принимал участие в матче из-за травмы.

Сыграв вничью с "Монпелье", ПСЖ прервал шестиматчевую победную серию в национальном первенстве.

Клуб из Парижа продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками, "Монпелье" - 12-й (8). В следующем туре ПСЖ проведет домашний матч против "Бордо" 30 сентября, "Монпелье" днем ранее в гостях встретится с "Монако".