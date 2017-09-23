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ПСЖ без Неймара сыграл вничью с "Монпелье", впервые потеряв очки в чемпионате Франции

Спорт
23 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Неймар

Неймар

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Монпелье" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Бразильский нападающий гостей Неймар не принимал участие в матче из-за травмы.

Сыграв вничью с "Монпелье", ПСЖ прервал шестиматчевую победную серию в национальном первенстве.

Клуб из Парижа продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками, "Монпелье" - 12-й (8). В следующем туре ПСЖ проведет домашний матч против "Бордо" 30 сентября, "Монпелье" днем ранее в гостях встретится с "Монако".

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