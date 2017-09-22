Неймар пропустит матч чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бразильский футболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не сыграет в матче чемпионата Франции против "Монпелье" из-за небольшой травмы ноги. Об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖ сыграет на выезде против "Монпелье" в матче седьмого тура чемпионата Франции. Игра пройдет в субботу.

Неймар впервые с момента перехода в парижский клуб пропустит игру. 25-летний бразилец дебютировал за ПСЖ во встрече второго тура чемпионата против "Генгама", где отметился голом и результативной передачей. Сообщается, что Неймар будет готов к матчу Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", который состоится 27 сентября.

В пятницу Неймар выложил фотографию на своей странице в Instagram, на которой можно заметить, что у футболиста перебинтован большой палец на правой ноге. Можно предположить, что это та самая небольшая травма ноги, которая помешает футболисту выйти на поле в субботу.

Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. За парижский клуб бразилец провел шесть матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач.