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СМИ: ПСЖ не предлагал Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти

Спорт
25 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" между Кавани и Неймаром почти завязалась драка

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Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани

© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 25 сентября. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не предлагал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти в пользу бразильца Неймара. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

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В понедельник испанская газета El Pais сообщила, что президента французского клуба Нассер-Ганим Аль-Хелаифи предложил Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти и уступит это право Неймару, однако получил отказ.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

После семи туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу с 19 очками в активе. Кавани в нынешнем сезоне отметился семью голами. На счету Неймара четыре забитых мяча.

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