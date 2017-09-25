СМИ: ПСЖ не предлагал Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти

ТАСС, 25 сентября. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не предлагал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти в пользу бразильца Неймара. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

В понедельник испанская газета El Pais сообщила, что президента французского клуба Нассер-Ганим Аль-Хелаифи предложил Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти и уступит это право Неймару, однако получил отказ.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

После семи туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу с 19 очками в активе. Кавани в нынешнем сезоне отметился семью голами. На счету Неймара четыре забитых мяча.