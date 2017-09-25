Безопасность на матче "Арарат" - "Торпедо" обеспечат примерно 600 человек

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Примерно 600 военнослужащих, сотрудников полиции, ОМОНа и стюардов обеспечат охрану правопорядка во время матча 10-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" "Арарат" - "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Арарат".
Матч состоится в понедельник на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало - в 19:00 по московскому времени.
"Арарат" основан в 2017 году и был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Клуб принимает своих соперников на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который также является домашним для "Торпедо". В предстоящем матче номинальным хозяином поля будет "Арарат". Представители "Арарата" отвели фанатам черно-белых восточную трибуну.
"Мы попросили обеспечить особое внимание охране правопорядка в матче против московского "Торпедо". Всего ожидается примерно 600 человек, кто будет обеспечивать правопорядок. Это будут сотрудники полиции, военнослужащие, стюарды и сотрудники ОМОНа. Такое усиление связанно с возможными провокациями и неправомерными действиями со стороны болельщиков, но мы надеемся, что все будет хорошо", - заявили в пресс-службе "Арарата".
После девяти туров первенства "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Торпедо" занимает вторую строчку с 20 очками.