Мхитарян: ЦСКА стал намного сильнее по сравнению с прошлыми сезонами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в текущем сезоне играет намного сильнее по сравнению с предыдущими. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян.

В среду ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "То, что они [футболисты ЦСКА] выиграли у "Бенфики" [в первом туре на выезде со счетом 2:1], означает, что они были достойны, играли хорошо. Я слежу за российским футболом, чемпионатом, могу сказать, что ЦСКА играет в отличный от прошлых сезонов футбол, они стали реально намного сильнее. Но Лига чемпионов совсем другое, и думаю, они покажут отличную от чемпионата игру", - сказал Мхитарян.

"В прошлом сезоне мне было приятно сыграть в Ростове-на-Дону [против "Ростова" в Лиге Европы], было приятно видеть болельщиков с флагами Армении. Надеюсь, армянские болельщики и на этом стадионе меня поддержат, а я постараюсь сделать все, чтобы сыграть хорошо", - также сказал он.

Полузащитник отметил, что команда должна сохранять концентрацию на протяжении всего матча: "Завтра мы будем стараться оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча, то есть не играть только первый тайм или второй. Это должно помочь нам добиться результата".

В прошлом сезоне Мхитарян выиграл в составе МЮ Лигу Европы. "Конечно, большая честь забить в финале Лиге Европы и тем более выиграть турнир. Но мы играли там, чтобы пройти в Лигу чемпионов, и вот мы тут, и мы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше", - отметил он.

В первом туре армейцы взяли верх над португальской "Бенфикой" на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский "Базель" (3:0).