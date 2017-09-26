Касаткина заявила, что победа над Халеп далась ей сложнее, чем кажется

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ТАСС, 26 сентября. Победа над второй "ракеткой" мира румынкой Симоной Халеп на турнире в Ухане далась российской теннисистке Дарье Касаткиной намного сложнее, чем может показаться, глядя на счет встречи. Слова россиянки приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина во вторник одержала победу над Халеп во втором круге турнира WTA в китайском Ухане со счетом 6:2, 6:1.
"С Халеп всегда трудно играть. Встреча была намного сложнее, чем может показаться, исходя из итогового счета, - рассказала Касаткина. - Я показала хорошую игру, потому что хорошо подготовилась к матчу".
На вопрос одного из журналистов о том, какие цели ставит себе россиянка на последнюю часть сезона, Касаткина ответила, что не хочет делать громких заявлений. "Я стараюсь играть в свой лучший теннис, стараюсь концентрироваться на каждой игре и каждом розыгрыше. Я не хочу громко заявлять о чем-то и потом не соответствовать своим словам", - отметила теннисистка.
Дарья Касаткина занимает 31-е место в рейтинге WTA. В третьем круге турнира в Китае она встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.
Турнир в Ухане завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,666 млн.