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Касаткина заявила, что победа над Халеп далась ей сложнее, чем кажется

Спорт
26 сентября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На вопрос одного из журналистов о том, какие цели ставит себе россиянка на последнюю часть сезона, россиянка ответила, что не хочет делать громких заявлений

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 26 сентября. Победа над второй "ракеткой" мира румынкой Симоной Халеп на турнире в Ухане далась российской теннисистке Дарье Касаткиной намного сложнее, чем может показаться, глядя на счет встречи. Слова россиянки приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Россиянка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Касаткина во вторник одержала победу над Халеп во втором круге турнира WTA в китайском Ухане со счетом 6:2, 6:1.

"С Халеп всегда трудно играть. Встреча была намного сложнее, чем может показаться, исходя из итогового счета, - рассказала Касаткина. - Я показала хорошую игру, потому что хорошо подготовилась к матчу".

На вопрос одного из журналистов о том, какие цели ставит себе россиянка на последнюю часть сезона, Касаткина ответила, что не хочет делать громких заявлений. "Я стараюсь играть в свой лучший теннис, стараюсь концентрироваться на каждой игре и каждом розыгрыше. Я не хочу громко заявлять о чем-то и потом не соответствовать своим словам", - отметила теннисистка.

Дарья Касаткина занимает 31-е место в рейтинге WTA. В третьем круге турнира в Китае она встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.

Турнир в Ухане завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,666 млн.

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