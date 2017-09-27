Работы по улучшению инфраструктуры в Екатеринбурге перед ЧМ-2018 завершатся в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены завершить все основные работы по модернизации инфраструктуры Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года в октябре. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора области Сергей Швиндт.

"На сегодняшний день готовы все тренировочные площадки, в полной мере готова гостиничная инфраструктура, работает волонтерский центр. Заканчивается работа по транспортной инфраструктуре улично-дорожной сети, прилегающей к центральному стадиону. Все работы мы завершим в октябре месяце", - сказал Швиндт.

Ранее было объявлено, что "Екатеринбург-Арена" после реконструкции будет открыта в декабре. "В целом готовность стадиона составляет около 90%, на сегодняшний день заканчиваются все работы по благоустройству. Заканчивается монтаж южной временной трибуны", - отметил он.

"Небольшие работы по формированию строительства временной инфраструктуры, по вопросам безопасности нам предстоит завершить в 2018 году. Медицинская инфраструктура готова на 100%, поэтому в целом каких-то рисков мы для себя не видим и в полном объеме выполним все мероприятия, которые запланированы в рамках региональной программы", - добавил он.