Футболист "Спартака" Ребров может избежать операции на колене

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров, по предварительным данным, может избежать операции на колене. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Во вторник "Спартак" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Ливерпулем со счетом 1:1. Ребров был заменен на 68-й минуте из-за травмы.
"Как сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не потребоваться, - говорится в сообщении. - На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один-два дня".
В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем, четвертом месте с одним очком находится "Марибор".