Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Спартака" Ребров может избежать операции на колене

Спорт
27 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один-два дня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Ребров

Артем Ребров

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров, по предварительным данным, может избежать операции на колене. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Во вторник "Спартак" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Ливерпулем со счетом 1:1. Ребров был заменен на 68-й минуте из-за травмы.

"Как сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не потребоваться, - говорится в сообщении. - На дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один-два дня".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем, четвертом месте с одним очком находится "Марибор".

Смотрите также

Федун: у вратаря "Спартака" Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Врач: пока у вратаря "Спартака" Реброва диагностирован сильный ушиб колена

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
6
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химического боеприпаса
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама