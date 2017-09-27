Вратарю "Спартака" Реброву предварительно диагностирован сильный ушиб колена

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сильный ушиб колена предварительно диагностирован у вратаря московского футбольного клуба "Спартака" Артема Реброва, однако есть подозрение на разрыв крестовых связок. Об этом журналистам сообщил врач "Спартака" Михаил Вартапетов.
Во вторник "Спартак" сыграл вничью со счетом 1:1 с английским "Ливерпулем" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Ребров был заменен на 68-й минуте из- за травмы.
"У Реброва пока диагностирован сильный ушиб коленного сустава, завтра вечером узнаем точно [диагноз]. "Кресты"? Подозрение есть, но сейчас говорить об этом рано", - сказал Вартапетов.
По словам медика, Ребров после матча был отправлен на прохождение допинг-контроля. "Реброва взяли на допинг-контроль. Таков жребий. Только если бы его увезли в больницу, его бы не взяли [на допинг-контроль]", - отметил Вартапетов.
В нынешнем сезоне футболисты "Спартака" в общей сложности получили больше 20 травм. "Может быть, это проклятие, злой рок. Но у нас есть версия на этот счет [на счет большого количества травм], но пока озвучивать ее не будем", - сказал врач "Спартака". На вопрос, как себя чувствует замененный в концовке матча с "Ливерпулем" спартаковский полузащитник Александр Самедов, Вартапетов ответил: "У него спазм".
В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".