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Федун: "Спартак" смог добиться ничьей с "Ливерпулем" за счет колоссального настроя

Спорт
27 сентября, 0:25 дата обновления: 27 сентября, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По словам владельца клуба, если бы футболисты так боролись, как в этой встрече, в чемпионате не шли бы на 10-м месте

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Владелец "Спартака" Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" смог добиться позитивного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским "Ливерпулем" благодаря колоссальному желанию и настрою. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

"Если бы ребята так боролись, как сегодня, в чемпионате не шли бы на 10-м месте. Результатом доволен, все-таки "Ливерпуль" - это совсем другая лига. За счет колоссального настроя и желания бороться мы смогли рассчитывать на позитивный результат", - сказал Федун.

"Большое облегчение, потому что сезон изначально не задался. После Суперкубка пошла бешеная череда травм. Было много неудач, много пропущенных мячей. Травма Артема Реброва [в матче с "Ливерпулем"] - это ужас, не помню, чтобы за один сезон четверо в команде рвали "кресты", - отметил владелец "Спартака".

Молодые футболисты "Спартака" во вторник за несколько часов до матча основных команды победили сверстников из "Ливерпуля" в матче Юношеской лиги УЕФА. "Порадовали сегодня наши мальчишки, которые обыграли "Ливерпуль" по делу, за счет мастерства. Это говорит о том, что у нас есть достойная смена. Ну и ребята [основного состава] сегодня бились - если бы так играли в чемпионате, проблем бы не было", - сказал Федун.

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".

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