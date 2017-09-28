AFP: глава IAAF Коу в феврале станет членом МОК

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу станет членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в МОК.

По информации агентства, британец будет избран на сессии МОК в феврале перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Как ожидается, кроме Коу членом МОК также станет президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабе.

Ранее СМИ сообщали, что членом МОК может стать президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Источник сообщил AFP, что в ближайшее время этого не произойдет, так как Инфантино слишком занят работой в ФИФА.

Коу возглавил IAAF в 2015 году. Под его руководством IAAF стала единственной международной федерацией, которая лишила российскую федерацию членства после серии допинговых скандалов. Это произошло в ноябре 2015 года.