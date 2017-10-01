Лидер сборной РФ по тяжелой атлетике Малигов удивлен отстранению от ЧМ

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и национальной команды от участия в международных стартах на год, в том числе в чемпионате мира, вызывает удивление и обиду. Об этом ТАСС заявил лидер сборной России Адам Малигов.

В субботу IWF отстранила ФТАР от участия в международных турнирах на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участия в чемпионате мира в США. После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. Несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов.

"Если честно, я удивлен такому решению, не знаю, как так можно. Перед Олимпиадой в Рио я также был одним из фаворитов, и это очень обидно, что повторяется история с отстранением (российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Играх-2016 - прим. ТАСС). Не понимаю, от чего отталкиваются люди, принявшие такое решение", - заявил 24-летний Малигов.

"Уже отстранили 10 команд, самые сильные не примут там участия. Чемпионат мира проводится в США, и, видимо, им просто нужны медали. Этот турнир станет рядовым по уровню конкуренции, и я не понимаю, как победители будут считать себя чемпионами в отсутствии сильнейших спортсменов. Мне бы было неинтересно так выступать", - добавил спортсмен.

"Я буду и дальше тренироваться, эта ситуация меня не сломает. Посмотрим, что будет дальше, мотивация у меня никуда не денется", - заключил собеседник агентства.

Малигов - чемпион Европы 2017 года, серебряный призер ЧЕ-2014, чемпион России 2014 года. Мировое первенство пройдет в Анахайме с 28 ноября по 5 декабря.