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Карлсен выиграл турнир на острове Мэн

Спорт
1 октября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В заключительном для себя матче турнира норвежский гроссмейстер сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой

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Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии заключительного девятого тура турнира, который проходит на острове Мэн. Благодаря такому результату норвежец одержал победу на турнире.

На данный момент игра продолжается в остальных партиях заключительного тура.

Карлсен набрал 7,5 очка, Накамура - 6,5. Таким образом, норвежец стал недосягаем для своих соперников. Сразу у нескольких гроссмейстеров в активе по шесть очков.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал американец Фабиано Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, - 25 тыс., третье - 12,5 тыс.

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