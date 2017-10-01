Карлсен выиграл турнир на острове Мэн

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии заключительного девятого тура турнира, который проходит на острове Мэн. Благодаря такому результату норвежец одержал победу на турнире.

На данный момент игра продолжается в остальных партиях заключительного тура.

Карлсен набрал 7,5 очка, Накамура - 6,5. Таким образом, норвежец стал недосягаем для своих соперников. Сразу у нескольких гроссмейстеров в активе по шесть очков.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал американец Фабиано Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, - 25 тыс., третье - 12,5 тыс.