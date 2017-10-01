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Семин заявил, что получил удовольствие от игры "Локомотива" в матче с "Динамо"

Спорт
1 октября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Игра футбольного клуба "Локомотив" в матче чемпионата России с "Динамо" приносила удовольствие. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0.

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"Мне игра очень понравилась, я все время получал удовольствие, потому что ребята играли правильно. Думаю, наших болельщиков мы поздравили хорошей игрой. "Локомотив" был очень хорош сегодня", - сказал Семин.

"Пауза в чемпионате России есть, от нее никуда не денешься. Хорошо, что наши игроки поедут в сборные с хорошим настроением. Может, подлечим за этот период [Михаила] Лысова, [Джефферсона] Фарфана. Время играет нам на руку и по восстановлению Ари и [Ведрана] Чорлуки", - отметил тренер.

На слова о том, что железнодорожники в первом круге чемпионата России победили все московские команды, Семин ответил: "Раньше "Локомотив" много раз был чемпионом Москвы".

После 12 туров чемпионата страны "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Динамо" располагается на 15-м месте с 10 очками.

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