Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

Спорт
2 октября, 15:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер РФ напомнил, что сборной Испании еще предстоит квалифицироваться на чемпионат мира по футболу 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В ситуации с референдумом о независимости Каталонии и возможными последствиями для "Барселоны" и сборной Испании по футболу должен восторжествовать разум. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Футболисты "Барселоны" и "Лас-Пальмаса" проводят матч при пустых трибунах

"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

В пятницу президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонские клубы в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате. В воскресенье, в день проведения референдума, издание Marca сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) может расценить позицию лиги как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России (им надо набрать три очка в двух оставшихся играх отбора с командами Албании и Израиля), при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.

"Это не наш вопрос, это вопросы политики, и это вопросы решаемые. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, на сегодняшний день "Барселона" играет в чемпионате Испании. Надеюсь, что в решении этого вопроса восторжествует разум", - прокомментировал ситуацию Мутко.

Смотрите также

Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной Испании

"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче без зрителей

Бертомеу: угроза потери шести очков заставила "Барселону" провести матч с "Лас-Пальмасом"

СМИ: вице-президент ФК "Барселона" подал в отставку перед матчем с "Лас-Пальмасом"

Мутко напомнил, что сборной еще предстоит квалифицироваться на турнир в России: "Сборная Испании еще играет квалификацию, им для начала отобраться на турнир, пусть они и лидируют в подгруппе. У нас есть предварительная договоренность о товарищеской игре с ними".

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек, высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. Еврокомиссия также назвала его незаконным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
6
В Петербурге осужден экс-полицейский за сокрытие гражданства США и превышение полномочий
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама