Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В ситуации с референдумом о независимости Каталонии и возможными последствиями для "Барселоны" и сборной Испании по футболу должен восторжествовать разум. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В пятницу президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонские клубы в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате. В воскресенье, в день проведения референдума, издание Marca сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) может расценить позицию лиги как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России (им надо набрать три очка в двух оставшихся играх отбора с командами Албании и Израиля), при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.
"Это не наш вопрос, это вопросы политики, и это вопросы решаемые. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, на сегодняшний день "Барселона" играет в чемпионате Испании. Надеюсь, что в решении этого вопроса восторжествует разум", - прокомментировал ситуацию Мутко.
Мутко напомнил, что сборной еще предстоит квалифицироваться на турнир в России: "Сборная Испании еще играет квалификацию, им для начала отобраться на турнир, пусть они и лидируют в подгруппе. У нас есть предварительная договоренность о товарищеской игре с ними".
1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек, высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. Еврокомиссия также назвала его незаконным.