Бывший президент "Локомотива" Наумов считает, что команда поборется за второе место в РФПЛ

ТАСС, 2 октября. Московскому "Локомотиву" по силам побороться за второе место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам сезона. Об этом заявил бывший президент столичного клуба Николай Наумов, слова которого приводит "Газета.Ru".

В воскресенье в домашнем матче 12-го тура РФПЛ "Локомотив" разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0.

"Конечно, сложно будет оспорить золотые медали у "Зенита", но побороться за второе место железнодорожникам очень даже реально", - сказал он.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице с 26 очками в активе и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.