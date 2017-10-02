Бывший президент "Локомотива" Наумов считает, что команда поборется за второе место в РФПЛ

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ТАСС, 2 октября. Московскому "Локомотиву" по силам побороться за второе место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам сезона. Об этом заявил бывший президент столичного клуба Николай Наумов, слова которого приводит "Газета.Ru".
В воскресенье в домашнем матче 12-го тура РФПЛ "Локомотив" разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0.
"Конечно, сложно будет оспорить золотые медали у "Зенита", но побороться за второе место железнодорожникам очень даже реально", - сказал он.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице с 26 очками в активе и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.