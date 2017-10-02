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Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике

Спорт
2 октября, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии

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ТАСС, 2 октября. Болельщики сборной Испании по футболу освистали защитника "Барселоны" Жерара Пике во время тренировки национальной команды, из-за чего занятие было прекращено спустя 23 минуты после начала. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии. Отмечается, что фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста покинуть национальную команду.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума. Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых в воскресенье во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление". Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бартомеу, угроза потери шести очков заставила "Барселону" в итоге провести матч с "Лас-Пальмасом" без зрителей. Игра завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0.

В понедельник пресс-служба "Барселоны" сообщила, что клуб присоединится к всеобщей забастовке населения Каталонии и не будет работать 3 октября.

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