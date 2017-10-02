Европа встретила референдум в Каталонии со скрытым неодобрением

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Европейские партнеры Испании с большой осторожностью комментируют итоги воскресного референдума в Каталонии, абсолютное большинство участников которого поддержало идею независимости этого региона. В большинстве стран предпочитают называть референдум "внутренним делом Испании", при этом в оценках более или менее явственно заметно неодобрение в адрес проведенного плебисцита. Единственное, в чем все сходятся, так это в осуждении насилия, к которому прибегли правоохранительные органы Испании, чтобы помешать проведению референдума.

Должны сами разобраться

Судя по первой реакции, преобладающий в Европе подход таков: властям Испании и Каталонии следует самим определить, что делать в дальнейшем с итогами референдума, который в Мадриде считают не соответствующим конституции, а в Барселоне - полностью законным.

"Мы полностью уважаем нормы суверенитета, территориальной целостности и единства Королевства Испании", - говорится в заявлении МИД Польши. "Решение спора между правительством Испании и Каталонией, как и все другие споры между испанскими властями и автономными общинами, в том числе сепаратистские усилия, представляют собой внутреннее дело королевства", - отмечается в документе. В свою очередь, глава польского МВД Мариуш Блащак назвал референдум о независимости Каталонии "предостережением для Польши", где действует Движение за автономию Шленска (региона на юго-западе страны). По мнению политика, воскресные события на севере Испании стали следствием того, что на протяжении последних лет с позволения Мадрида проводилась "политика, направленная на формирование сепаратизма в Каталонии".

"Вопросы, связанные с проведением референдума и территориальной целостностью Испании, считаю внутренним делом Испанского королевства и, конечно же, с уважением отношусь ко всем решениям испанских властей", - отметил спикер чешского парламента Ян Гамачек. А министр обороны Чехии Мартин Стропницкий подчеркнул, что "расчленение Испании, Бельгии или Италии стало бы ошибкой". "Простым людям это не поможет. В распаде государств заинтересованы лишь закулисные политические игроки", - сказал политик.

"Огромной проблемой не только для Испании, но и для Европы" назвал каталонский референдум президент Болгарии Румен Радев. По его словам, "кризис, начавшийся в 2008 году, явно обострил не только эгоизм, но и центробежные течения в Европе". Критику в адрес каталонских организаторов референдума высказал глава внешнеполитического ведомства Бельгии Дидье Рейндерс. "Проводить общенародное голосование - это нормально, однако нужно четко понимать, что вы будете делать потом", - отметил он.

Испания должна преодолеть раскол и вместе с Каталонией найти способ урегулировать разногласия, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По его мнению, Мадриду и Барселоне следует "соблюдать спокойствие" и "действовать в рамках закона и испанской конституции". Тем самым Брюссель фактически предупредил Барселону о серьезных последствиях, с которыми ей пришлось бы столкнуться в случае разрыва с Испанией: став самостоятельным государством, Каталония была бы вынуждена начать продолжительные переговоры о вступлении в Евросоюз. Как известно, решения об интеграции в ЕС принимаются единогласно всеми странами сообщества, в итоге любая страна, в частности Испания, смогла бы в любой момент заблокировать переговоры о вступлении Каталонии в Евросоюз.

Как бы суммируя оценки, прозвучавшие в разных странах Евросоюза, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил: "В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным". По его словам, ЕК не раз подчеркивала, что "ситуация в Каталонии - внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании". "Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория вышла бы из Евросоюза", - отметил Схинас.

Осуждение насилия

Если в оценках законности референдума и его вероятных последствий европейские партнеры Испании были достаточно сдержанны, то в осуждении действий испанской полиции они проявили практически полное единодушие.

"Я осуждаю насилие. Это лучший способ углубить пропасть между Мадридом и Барселоной", - заявил глава МИД Бельгии. МИД Польши выразил надежду, что правительство Испании и власти Каталонии "встанут на путь диалога и компромисса без принуждения, силовых решений и уличных демонстраций". "Полицейские дубинки проблему не решат, наоборот, их использование ее усугубляет", - заявил президент Болгарии.

Осуждение непропорционального применения силы испанскими полицейскими, в результате чего пострадали около 900 жителей Каталонии, высказали также в Великобритании, Германии, Чехии и других европейских странах. "Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявил официальный представитель Еврокомиссии, который призвал власти Испании и Каталонии "очень быстро перейти от конфронтации к диалогу".

По его словам, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер готов принять участие вопроса о каталонском референдуме, если он будет внесен в повестку дня открывающейся в понедельник сессии Европарламента. Депутаты фракции "Европейские объединенные левые" уже потребовали включить в повестку сессии вопрос применения испанской полицией силы на референдуме в Каталонии. По их мнению, Евросоюз "должен выступить против насилия со стороны испанского правительства и в защиту фундаментальных прав в Каталонии".

Согласно заявлению министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо, правоохранительные органы выполняли постановление суда, запретившего проведение референдума в Каталонии. Глава МВД выразил сожаление в связи с тем, что пострадали люди. Однако, по его словам, полиция действовала "соразмерно".

В свою очередь, глава Каталонии охарактеризовал действия правоохранительных органов как "полицейский произвол" и заявил, что правительство автономии "приняло решение созвать специальную комиссию для расследования случаев преступлений против человечности".

Позиция Москвы

"Внутренним делом Испании" назвал проведенный в Каталонии референдум пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается событий в Испании, то... последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства", - заявил он.

При этом представитель Кремля не стал давать оценку действий правоохранителей в Каталонии. Он напомнил, что Москва "не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ".

Властям Испании "надо садиться за стол переговоров, выяснять претензии региональной власти, населения Каталонии и искать точки соприкосновения и пути совместного решения этих вопросов", - сказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подверг критике действия испанских властей, которые создали максимальную напряженность в ходе проведения референдума, в результате "многие люди из протеста шли и поддержали отделение" Каталонии от Испании.

"Каталонская история сейчас активно осветит неблагополучие в региональной политике Европейского союза по многим субъектам", - сказал ТАСС Василий Лихачев, постоянный представитель РФ при Европейских сообществах в 1998-2003 годах, член Центризбиркома РФ . "Наверняка сейчас будет активизация соответствующих политических сил и во Франции в связи с Корсикой, кто-то начнет вспоминать ситуацию, связанную с отношениями Косово и Сербии", - предположил он.

Европейским институтам предстоит заново взглянуть на "очень сложную проблему взаимодействия двух основных принципов международного права - территориальной целостности и права народов на самоопределение", - отметил Лихачев. В качестве примера возможного решения проблемы он привел договор о разграничении полномочий между госорганами РФ и Татарстана, который был подписан в 1994 году.

Барселона ищет посредников

В отличие от зарубежных государств, в самой Каталонии не считают вопрос о независимости внутренним делом Испании и заявляют о готовности к диалогу с Мадридом, в том числе с участием посредников.

"Да, мы открыты для посредничества", - сказал глава автономии Карлес Пучдемон на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания каталонского правительства после состоявшегося в воскресенье референдума.

Он подчеркнул, что в Каталонии настроены "на диалог" с Мадридом и готовы рассмотреть возможность приглашения международных посредников. "Текущий момент подсказывает необходимость посредничества, и это посредничество должно быть международным, поскольку так оно будет эффективным", - убежден глава Каталонии.

При этом он подчеркнул, что каталонская проблема вышла уже далеко за рамки внутренней политики Испании. "Это - не внутреннее дело, то, что не хватает посредничества, уже очевидно", - уверен политик.

С Мадридом, добавил он, Барселона ищет только диалога. "Мы хотим снова прийти к согласию с испанским государством, а не быть в разногласии", - подчеркнул он, добавив, что из столицы королевства пока "такого сигнала не поступало".